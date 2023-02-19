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98-летний экс-президент США Джимми Картер отказался от лечения. Он проведет остаток жизни дома

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:17

39-й президент США Джимми Картер решил отказаться от дальнейшего лечения и «провести оставшееся время дома со своей семьей», сообщил в твиттере Центр Картера. 98-летний Картер является самым долгоживущим главой Штатов в истории.

Картер решил получать хосписную помощь дома в Плейнсе (штат Джорджия), где живет его 95-летняя жена Розалин. «Его полностью поддерживают семья и медицинская команда. Семья Картеров просит уважать их конфиденциальность в это время и благодарна за заботу, проявленную многочисленными поклонниками [экс-президента]», — говорится в сообщении.

Центр не уточнил, с чем связаны госпитализации Картера и последующее решение о хосписе. Американскому экс-президенту ранее диагностировали меланому — рак кожи, — которая дала метастазы в печень и мозг, но рак был побежден. Также он неоднократно попадал в больницу из‑за падений, пишет The New York Times.

Картер пережил двух президентов, которые следовали за ним, а также своего собственного вице-президента. Рекордсменом по продолжительности жизни среди американских президентов он стал в 2019 году, когда опередил Джорджа Буша-старшего, скончавшегося годом ранее в возрасте 94 лет.

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