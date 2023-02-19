98-летний экс-президент США Джимми Картер отказался от лечения. Он проведет остаток жизни дома

Картер пережил двух президентов, которые следовали за ним, а также своего собственного вице-президента. Рекордсменом по продолжительности жизни среди американских президентов он стал в 2019 году, когда опередил Джорджа Буша-старшего, скончавшегося годом ранее в возрасте 94 лет.