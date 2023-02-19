«Разговоры о важном» будут проводить и для родителей

Минпросвещения решило проводить уроки «Разговоры о важном» и для родителей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.
«Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — цитирует его слова ТАСС.
Кроме того, Минпросвещения расширит церемонию поднятия влага и исполнения российского гимна на педагогические вузы, подведомственные министерству. Ранее такая церемония проводилась лишь в школах.
Для будущих педагогов в педвузах тоже будут проводиться «Разговоры о важном».
Кравцов также отметил, что министерство готовит законопроект о защите учителя. Подробности инициативы чиновник не привел, добавив, что принятие этого закона — одна из ключевых задач этого года.
«Разговоры о важном» — цикл классных часов, которые проводятся в российских школах каждый понедельник, начиная с 5 сентября. Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн. В рамках «Разговоров о важном» планируется воспитывать у учащихся «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках школьникам с 5-го по 11-й класс будут рассказывать о российской военной операции на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».