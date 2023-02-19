«Разговоры о важном» будут проводить и для родителей

«Разговоры о важном» — цикл классных часов, которые проводятся в российских школах каждый понедельник, начиная с 5 сентября. Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн. В рамках «Разговоров о важном» планируется воспитывать у учащихся «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках школьникам с 5-го по 11-й класс будут рассказывать о российской военной операции на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».