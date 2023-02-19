Реклама
Новости

«Разговоры о важном» будут проводить и для родителей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

Минпросвещения решило проводить уроки «Разговоры о важном» и для родителей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

«Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — цитирует его слова ТАСС.

Кроме того, Минпросвещения расширит церемонию поднятия влага и исполнения российского гимна на педагогические вузы, подведомственные министерству. Ранее такая церемония проводилась лишь в школах.

Для будущих педагогов в педвузах тоже будут проводиться «Разговоры о важном».

Кравцов также отметил, что министерство готовит законопроект о защите учителя. Подробности инициативы чиновник не привел, добавив, что принятие этого закона — одна из ключевых задач этого года.

«Разговоры о важном» — цикл классных часов, которые проводятся в российских школах каждый понедельник, начиная с 5 сентября. Перед уроками школьники поднимают российский флаг и исполняют государственный гимн. В рамках «Разговоров о важном» планируется воспитывать у учащихся «патриотизм и нравственность». Весь учебный год на этих уроках школьникам с 5-го по 11-й класс будут рассказывать о российской военной операции на Украине и доносить мысль, «что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди».

расскажите друзьям
теги
Минпросвещения России
люди
Сергей Кравцов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»