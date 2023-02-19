В Тюменской области поставили памятник собаке, которая 13 лет ждала погибшего хозяина у дороги

«У пса по кличке Мишка в 2009 году на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили хозяина. А в январе прошлого года не стало и Мишки. Ему было чуть более года, когда они с хозяином отправились на рыбалку, но во время пересечения дороги по пешеходному переходу человек был сбит автомобилем», — рассказал местный житель в сообществе «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте».
По его словам, с тех пор пес жил у трассы, рыл норы, через некоторое время ему поставили будку. Местные несколько раз пытались забрать Мишку с опасной дороги, но он начинал выть, отказывался от еды и все время возвращался к месту трагедии.
Как отмечает «Комсомольская правда», скульптуру «тобольского Хатико» вырезал из дерева мастер Евгений Чагровой, который живет в деревне Алымка соседнего Уватского района. Его попросил об этом Ризван Кагерманов, который был одним из тех, кто подкармливал Мишку (пса также называли Тарзан).
«Я кормил его все эти годы. Он меня подпускал, но не близко. Привык к клаксону моей „Газели“. Я, когда подъезжал, издалека сигналил „тааа-тааа-та-та-та“, и он прибегал. Три машины за это время сменил, на все переставлял этот клаксон, чтобы Тарзан знал: я рядом, не бросил», — рассказал Кагерманов.