В Тюменской области поставили памятник собаке, которая 13 лет ждала погибшего хозяина у дороги

«У пса по кличке Мишка в 2009 году на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сбили хозяина. А в январе прошлого года не стало и Мишки. Ему было чуть более года, когда они с хозяином отправились на рыбалку, но во время пересечения дороги по пешеходному переходу человек был сбит автомобилем», — рассказал местный житель в сообществе «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте».