Роскомнадзор заблокировал сайты The Bell* и киберспортивной команды NAVI

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания The Bell*, пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса ведомства. Причины блокировки не уточняются.
Кроме того, ведомство заблокировало сайт киберспортивной команды NAVI, куда входят игроки из России и Украины. Причины ограничений также не указаны.
В марте 2022 года редакция The Bell отказалась освещать боевые действия на территории Украины из‑за возможного преследования журналистов по новым статьям — о фейках и дискредитации Российской армии. Вместо этого издание регулярно пишет об экономических последствиях конфликта.
NAVI, штаб-квартира которой расположена в Киеве, имеет составы по множеству игр, включая CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Quake Champions и другим. Наибольшего успеха организация достигла в Counter-Strike, неоднократно выигрывая мейджор-турниры по этой игре.
*The Bell внесен Минюстом в список СМИ, выполянющих функцию иностранного агента.