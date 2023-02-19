Крис Пайн допрашивает мертвеца в отрывке из «Подземелья и драконов»

IGN выложил отрывок из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», который выйдет в американский прокат 31 марта. Видео показали на фестивале портала.
В ролике бард Эджин (Крис Пайн), варвар Хольга (Мишель Родригес), чародей Саймон (Джастис Смит) и друид Дорик (София Лиллис) пытаются активировать заклинание, чтобы поговорить с мертвецом. Саймон объясняет, что мертвец сможет ответить на пять вопросов, после чего умрет навсегда. В подходящий момент Эджин не успевает задать ни одного нужного вопроса и упускает возможность поговорить с мертвецом.
Режиссерами фильма выступили Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, сценарий помогал им писать соавтор оригинального рассказа Майкл Гилио. В основе сюжета ролевая игра в стиле фэнтези Dungeons & Dragons.
Фильм расскажет о ворах, которые «помогли не тому человеку украсть не ту вещь». Когда они отправляются на поиски давно потерянной реликвии, чтобы исправить свою ошибку, их приключение идет наперекосяк. Посмотреть трейлер можно здесь.
В январе стало известно, что Paramount+ заказал восьмисерийный сериал по «Подземельям и драконам». Шоу не будет связано с полнометражкой «Честь среди воров».