Крис Пайн допрашивает мертвеца в отрывке из «Подземелья и драконов»

В ролике бард Эджин (Крис Пайн), варвар Хольга (Мишель Родригес), чародей Саймон (Джастис Смит) и друид Дорик (София Лиллис) пытаются активировать заклинание, чтобы поговорить с мертвецом. Саймон объясняет, что мертвец сможет ответить на пять вопросов, после чего умрет навсегда. В подходящий момент Эджин не успевает задать ни одного нужного вопроса и упускает возможность поговорить с мертвецом.