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Крис Пайн допрашивает мертвеца в отрывке из «Подземелья и драконов»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:59

IGN выложил отрывок из фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», который выйдет в американский прокат 31 марта. Видео показали на фестивале портала.

В ролике бард Эджин (Крис Пайн), варвар Хольга (Мишель Родригес), чародей Саймон (Джастис Смит) и друид Дорик (София Лиллис) пытаются активировать заклинание, чтобы поговорить с мертвецом. Саймон объясняет, что мертвец сможет ответить на пять вопросов, после чего умрет навсегда. В подходящий момент Эджин не успевает задать ни одного нужного вопроса и упускает возможность поговорить с мертвецом.

Режиссерами фильма выступили Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли, сценарий помогал им писать соавтор оригинального рассказа Майкл Гилио. В основе сюжета ролевая игра в стиле фэнтези Dungeons & Dragons.

Фильм расскажет о ворах, которые «помогли не тому человеку украсть не ту вещь». Когда они отправляются на поиски давно потерянной реликвии, чтобы исправить свою ошибку, их приключение идет наперекосяк. Посмотреть трейлер можно здесь.

В январе стало известно, что Paramount+ заказал восьмисерийный сериал по «Подземельям и драконам». Шоу не будет связано с полнометражкой «Честь среди воров».

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Крис ПайнМишель РодригесДжастис СмитСофия ЛиллисДжонатан Голдштейн
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