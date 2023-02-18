Нидерланды ограничат число российских дипломатов в стране и закроют торгпредство РФ в Амстердаме

Власти Нидерландов решили сократить число российских дипломатов в стране. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на главу МИД Волке Хукстра.
В течение двух недель Нидерланды должны покинуть около 10 сотрудников посольства РФ. Кроме того, власти закроют российское торговое представительство в Амстердаме
По словам министра, для Амстердама это решение стало «очень важным шагом». Оно обусловлено тем, что Россия «отправляет сотрудников разведки в качестве дипломатов».
Волке Хукстра напомнил, что с 20 февраля в Петербурге прекратит работу генконсульство Нидерландов. Причиной этого решения стала нехватка персонала из‑за высылки из России большого количества дипломатов.