Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в спин-оффе про Пингвина

Роберт Паттинсон может сняться в роли Бэтмена в новом сериале «Пингвин» — спин-оффа про антагониста из «Бэтмена» Мэтта Ривза. Об этом пишет Screen Rant со ссылкой на американского журналиста Джеффа Снейдера.
Судя по всему, Снейдер общался с инсайдерами франшизы. Он сказал лишь: «Говорят, что Паттинсон появится в сериале „Пингвин“». И хотя слова журналиста звучат не очень убедительно, появление Бэтмена в картине вполне логично.
В сериале будет всего шесть эпизодов, и детству Пингвина, вероятно, будет уделено не слишком много экранного времени. Возможно, герои пересекутся, будучи по разные стороны какого‑то происшествия.
Еще один аргумент в пользу этой теории — участие в новом проекте Колина Фаррелла. Актер сыграл Пингвина в «Бэтмене» Мэтта Ривза, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон.
Автор предстоящего сериала «Пингвин» для стримингового сервиса HBO Max — Лорен ЛеФранк. Она расскажет о том, как персонаж комиксов DC Пингвин пришел к власти над преступным миром Готэм-Сити.