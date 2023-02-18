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Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в спин-оффе про Пингвина

Виктория Шанина
Сегодня в 18:19

Роберт Паттинсон может сняться в роли Бэтмена в новом сериале «Пингвин» — спин-оффа про антагониста из «Бэтмена» Мэтта Ривза. Об этом пишет Screen Rant со ссылкой на американского журналиста Джеффа Снейдера.

Судя по всему, Снейдер общался с инсайдерами франшизы. Он сказал лишь: «Говорят, что Паттинсон появится в сериале „Пингвин“». И хотя слова журналиста звучат не очень убедительно, появление Бэтмена в картине вполне логично.

В сериале будет всего шесть эпизодов, и детству Пингвина, вероятно, будет уделено не слишком много экранного времени. Возможно, герои пересекутся, будучи по разные стороны какого‑то происшествия.

Еще один аргумент в пользу этой теории — участие в новом проекте Колина Фаррелла. Актер сыграл Пингвина в «Бэтмене» Мэтта Ривза, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон.

Автор предстоящего сериала «Пингвин» для стримингового сервиса HBO Max — Лорен ЛеФранк. Она расскажет о том, как персонаж комиксов DC Пингвин пришел к власти над преступным миром Готэм-Сити.

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Роберт ПаттинсонМэтт РивзКолин Фаррелл
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