Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в спин-оффе про Пингвина

Судя по всему, Снейдер общался с инсайдерами франшизы. Он сказал лишь: «Говорят, что Паттинсон появится в сериале „Пингвин“». И хотя слова журналиста звучат не очень убедительно, появление Бэтмена в картине вполне логично.