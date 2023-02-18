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Диджея, включившего песню «Потапа и Насти» во время обращения Путина, оштрафовали на 40 тыс. рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:09

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал на 40 тыс. рублей местного жителя Сергея Васильева по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд установил, что 31 декабря 2022 года с 23.50 до 23.59 в кафе «Флагман» Васильев включил «трек украинской группы» во время видеообращения Владимира Путина. Слова песни «воспринимались искаженно и неблагозвучно», отмечает пресс-служба.

В новогоднюю ночь Васильев работал диджеем во «Флагмане». Во время обращения Путина он включил песню Потапа и Насти Каменских, в припеве которой звучит: «Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляет новый год, пацаны всей страны, и поют девчоночки».

История получила огласку, поскольку один из посетителей кафе Станислав Ермаков снял происходящее на видео и распространил этот ролик в сети, — за это его также оштрафовали, но на 45 тыс. рублей.

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Владимир ПутинСергей ВасильевСтанислав Ермаков
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