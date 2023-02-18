Диджея, включившего песню «Потапа и Насти» во время обращения Путина, оштрафовали на 40 тыс. рублей

В новогоднюю ночь Васильев работал диджеем во «Флагмане». Во время обращения Путина он включил песню Потапа и Насти Каменских, в припеве которой звучит: «Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляет новый год, пацаны всей страны, и поют девчоночки».