Диджея, включившего песню «Потапа и Насти» во время обращения Путина, оштрафовали на 40 тыс. рублей

Новомосковский районный суд Тульской области оштрафовал на 40 тыс. рублей местного жителя Сергея Васильева по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Суд установил, что 31 декабря 2022 года с 23.50 до 23.59 в кафе «Флагман» Васильев включил «трек украинской группы» во время видеообращения Владимира Путина. Слова песни «воспринимались искаженно и неблагозвучно», отмечает пресс-служба.
В новогоднюю ночь Васильев работал диджеем во «Флагмане». Во время обращения Путина он включил песню Потапа и Насти Каменских, в припеве которой звучит: «Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляет новый год, пацаны всей страны, и поют девчоночки».
История получила огласку, поскольку один из посетителей кафе Станислав Ермаков снял происходящее на видео и распространил этот ролик в сети, — за это его также оштрафовали, но на 45 тыс. рублей.