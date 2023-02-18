«Попасть в этот список для меня большая честь»: Лошак* ответил на внесение его в реестр иноагентов

Журналист, сооснователь портала «Такие дела» Андрей Лошак* прокомментировал изданию Daily Storm решение Минюста внести его в реестр иноагентов.
«Попасть в этот список для меня большая честь. При этом понимаю про все бяки, которые несет этот статус, ради них он и придумывался», — сказал журналист.
По словам Лошака, он уже давно морально готовился к такому развитию событий.
«Внутренне я уже давно был к этому готов. Даже немного расстраивался каждую пятницу, не обнаруживая себя в списках очередных иноагентов», — добавил Лошак.
Андрей Лошак оказался в списке иноагентов 17 февраля. По мнению Минюста, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов.
Кроме того, считает ведомство, Лошак «распространял негативную информацию» о принимаемых госорганами решениях, в том числе о деятельности Минобороны, высказывался против военной операции на Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
По заявлению Минюста, журналист «распространял негативную информацию» о решениях российской власти, высказывался против войны в Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
*Андрей Лошак внесен Минюстом в реестр иноагентов.