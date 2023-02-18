Германия заморозила российские активы на 5,32 млрд евро

Власти Германии с начала военной операции на территории Украины заморозили российские активы на 5,32 млрд евро. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на Минфин ФРГ.
Такая сумма сложилась из активов российских юрлиц, к которым относятся не только физические лица и компании из санкционного списка ЕС, но и российский Центральный банк.
После 24 февраля западные страны ввели против Москвы жесткие санкции, заморозив примерно половину валютных резервов страны — около 300 млрд долларов.
По данным Welt am Sonntag, сейчас ведутся работы по созданию центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (ZfS), в котором уже работают 36 сотрудников. Набор специалистов еще ведется. Эта организация должна будет вести реестр замороженных активов подсанкционных лиц и компаний, но пока так и не начала свою работу.