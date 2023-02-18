Германия заморозила российские активы на 5,32 млрд евро

По данным Welt am Sonntag, сейчас ведутся работы по созданию центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (ZfS), в котором уже работают 36 сотрудников. Набор специалистов еще ведется. Эта организация должна будет вести реестр замороженных активов подсанкционных лиц и компаний, но пока так и не начала свою работу.