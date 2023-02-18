Издательство «Эксмо-АСТ» планирует усилить работу с молодыми российскими авторами

По словам Новикова, на данный момент издательство еще может публиковать книги иностранных авторов — до тех пор, пока не закончится срок действия контрактов, которые в среднем рассчитаны на пять лет. По его словам, ежегодно «Эксмо-АСТ» будет терять по четверти своего пакета зарубежных авторов.