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Издательство «Эксмо-АСТ» планирует усилить работу с молодыми российскими авторами

Виктория Шанина
Сегодня в 15:02

На фоне ухода ряда зарубежных авторов российская издательская группа «Эксмо-АСТ» намерена сосредоточиться на работе с российскими авторами, в том числе из самиздата. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал совладелец компании Олег Новиков.

По словам Новикова, на данный момент издательство еще может публиковать книги иностранных авторов — до тех пор, пока не закончится срок действия контрактов, которые в среднем рассчитаны на пять лет. По его словам, ежегодно «Эксмо-АСТ» будет терять по четверти своего пакета зарубежных авторов.

«В целом доля продаж произведений иностранных авторов составляет порядка 20% выручки группы. Для нас ситуация с уходом иностранных авторов, конечно, неприятная, но не является критичной», — говорит Новиков.

Для разрешения ситуации группа предпринимает дополнительные усилия для привлечения новых авторов. В частности, «Эксмо-АСТ» берет на себя их профессиональное развитие и продвижение.

Однако, по мнению Новикова, необходима также господдержка национальных авторов. В пример он привел «гранты на продвижение и популяризацию молодых авторов, возможность их дополнительного профессионального образования, госпремию в области литературы».

Также стимулировать продвижение молодых авторов в «Эксмо-АСТ» планируют через сотрудничество с кинопроизводителями и создание собственных кинопроектов. Группа готова профинансировать до 25% производственного бюджета картины, если продюсеры захотят экранизировать произведение пока еще неизвестного автора.

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Олег Новиков
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