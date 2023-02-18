Умерла актриса, вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова

На 84-м году жизни скончалась российская актриса Людмила Абрамова. Об этом на своей странице в фейсбуке* сообщил актер Вениамин Смехов.
«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, „толковый словарь“ поэта, как никто другой на свете, Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи. <… > Вечная благодарная светлая память», — пишет Смехов.
ТАСС со ссылкой на сына актрисы, сценариста и актера Аркадия Высоцкого пишет, что Абрамова скончалась 17 февраля. Причины смерти не уточняются.
Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года в Москве, в 1963-м окончила ВГИК (мастерская Михаила Ромма). Вместе с ней на одном курсе учились режиссеры Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский.
Абрамова снималась в фильмах «Середина жизни», «Восточный коридор», «713-й просит посадку». Для ленты «Пока не выпал снег» Игоря Апасяна 1984 года она написала сценарий.
На съемках фильма «713-й просит посадку» в 1961 году актриса познакомилась с Владимиром Высоцким, с которым была в браке с 1965 по 1970 год. У них родились будущие актеры Аркадий и Никита Высоцкие.
Людмила Абрамова был худруком дирекции по созданию музея Высоцкого в Москве. В 1991 году она опубликовала книгу «Факты его биографии» о Владимире Высоцком.
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