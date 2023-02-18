ГИТИС начнет выпускать театральный журнал

ГИТИС начнет издавать театральный журнал с содержательной экспертизой российских театров и их проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора университета Григория Заславского.
Первый пилотный выпуск увидит свет в конце марта. Всего в этом году ГИТИС планирует выпустить четыре номера.
«Я считаю, что одна из главных проблем театров сегодня — отсутствие содержательной экспертизы. И мы эту нишу будем заполнять. Я уже встречался с заместителем министра культуры России Аллой Маниловой, которая отвечает за это направление, она обещала всяческую поддержку. Есть несколько меценатов, которые тоже дают деньги на этот проект. Он состоится в любом случае», — рассказал Заславский».
Ректор выразил надежду, что в этом году в этом году выйдут первые книги библиотеки театральных школ в рамках Всемирного альянса театрального образования. Это будет книга Марии Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли» и две книги мастеров ГИТИСа — Леонида Хейфеца и Олега Кудряшова.
«Вроде, они какие‑то гранты получили, и в этом году будет выполнен перевод изданий на английский и китайский языки», — заметил Заславский.