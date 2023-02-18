ГИТИС начнет выпускать театральный журнал

«Я считаю, что одна из главных проблем театров сегодня — отсутствие содержательной экспертизы. И мы эту нишу будем заполнять. Я уже встречался с заместителем министра культуры России Аллой Маниловой, которая отвечает за это направление, она обещала всяческую поддержку. Есть несколько меценатов, которые тоже дают деньги на этот проект. Он состоится в любом случае», — рассказал Заславский».