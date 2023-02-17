Зак Галифианакис снимется в киноадаптации мультфильма «Лило и Стич»

Американский актер Зак Галифианакис, известный по фильмам «Мальчишник в Вегасе» и «В диких условиях», войдет в актерский состав фильма «Лило и Стич» — киноадаптации одноименного мультфильма студии Disney. Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит Галифианакис, неизвестно. Режиссером картины выступит Дин Флейшер Кэмп, снявший фильм «Марсель, ракушка в ботинках». Сценарий ленты напишет Крис Кеканиокалани Брайт по наработкам Майка Вана Васа.
Продюсерами проекта будут Дэн Лин («Годзилла против Конга») и Джонатан Эйрих («Два папы», «Алладин») из Rideback, а исполнительным продюсером — Райан Халприн («Лего Фильм: Бэтмен»).
Когда начнутся съемки фильма, пока неизвестно. Также нет информации о том, как будет проходить дистрибуция картины. Ее могут выпустить в кинотеатрах или эксклюзивно на стриминговой платформе Disney+.
Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. В нем рассказывалось о дружбе гавайской девочки Лило и инопланетянина по имени Стич.