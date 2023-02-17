Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения домов у 10 тыс. жителей

Мэрия Стамбула предупредила о риске обрушения 318 зданий при землетрясении. В них проживают около 10 тыс. человек, сообщил Milliyet.
По словам сластей города, все эти дома находсят в зоне риска мгновенного обрушения. «У этих зданий даже не Е-класс (низший класс — Прим. ред.) сейсмостойкости», — отметил представитель мэрии Бурга Гекче.
Он добавил, что еще 1525 зданий в Стамбуле имеют класс D и E. Это означает, что существует повышенный риск обрушения и их тоже. В ближайшее время мэрия намерена переселить горожан из опасных домов.
В планах властей — содействовать при переезде, в том числе выплачивать единовременно 4,5 тыс. лир (около 18 тыс. рублей). «Мы считаем, что это важная инициатива в рамках эвакуации», — отметил Гекче.
Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Эпицентр его располагался рядом с городом Газиантеп на юго-востоке Турции. Первый толчок был магнитудой 7,8 балла, за ним последовало более 40 афтершоков. Днем 6 февраля в районе Эльбистан (находится в 200 километрах севернее Газиантепа) был зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 7,5.
В ходе землетрясений погибли около 40 тыс. человек. Власти Турции сообщили о 39 672 жертвах. На подконтрольной властям Сирии территории скончались еще 3 513 человек.
Президент итальянского Национального института геофизики и вулканологии Карло Дониоли сказал, что во время землетрясения Аравийская тектоническая плита сдвинулась на три метра относительно Анатолийской. Все это произошло за несколько десятков секунд, вызвав «мегаземлетрясение», активировался разлом протяженностью минимум 150 километров.
Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар сравнил два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб. Директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб заявил, что афтершоки после землетрясений могут продолжаться несколько лет.