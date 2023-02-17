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Экс-гитарист «Землян», игравший в «Папиных дочках», арестован по делу о педофилии

Семён Гудошников
Сегодня в 22:21

В подмосковном Раменском суд арестовал 53-летнего местного жителя по обвинению в сексуализированном насилии в отношении трех девочек, не достигших 12-летия. Об этом сообщает местный отдел СК.

Как уточняет «Фонтанка», речь идет о Махаче Мухайдинове — бывшем бас-гитаристе «Землян», который снимался в эпизодических ролях в «Папиных дочках» (играл охранника в супермаркете) и «Моей прекрасной няне» (играл медбрата).

По версии следствия, мужчина домогался до школьниц во время уроков музыки, которые он проводил в частной школе. Всего следствие насчитало трех жертв.

Shot пишет, что у обвиняемого изъяли семь носителей информации, на которых он хранил непристойный контент. По данным телеграм-канала, в полицию на него подала директор частной школы, к дочке которой он якобы приставал на одном из индивидуальных уроков.

В СК отметили, что подозреваемый признал вину. Адвокат Мухайдинова заявил, что его подзащитный признал только факт прикосновения к детям. По словам защитника, актер прикасался к девочкам через одежду и делал массаж, при этом не желая удовлетворить свои сексуальные потребности.

«Возможно, он вышел за грань, трогал, но делал это не насильно и без умысла удовлетворить свои сексуальные потребности. А то сейчас все СМИ стремятся «растрезвонить», что «актер из «Папиных дочек» оказался педофилом», — отметил он.

Адвокат добавил: «Актер раскаялся, подписал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием». Медосвидетельствование не нашло признаков физического давления со стороны силовиков при написании признания, но защитник уверен, что Мухайдинова «обработали» психологически.

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