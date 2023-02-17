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Минюст признал иноагентами журналиста Андрея Лошака и историка Андрея Зубова

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:35

Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В него включили журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и школу свободной общественной мысли «Возрождение».

По мнению ведомства, Лошак и Зубов участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Зубов, как отметили в министерстве, «распространял недостоверную информацию» о деятельности органов госвласти.

Лошак же «распространял негативную информацию» о принимаемых госорганами решениях, в том числе о деятельности Минобороны. Кроме того, он высказывался против военной операции на Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Школу «Возрождение» внесли в реестр иноагентов за призывы к борьбе с действующей государственной властью России и изменению конституционного строя.

«Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств», — добавили в Минюсте.

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