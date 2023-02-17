Минюст признал иноагентами журналиста Андрея Лошака и историка Андрея Зубова

Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В него включили журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и школу свободной общественной мысли «Возрождение».
По мнению ведомства, Лошак и Зубов участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Зубов, как отметили в министерстве, «распространял недостоверную информацию» о деятельности органов госвласти.
Лошак же «распространял негативную информацию» о принимаемых госорганами решениях, в том числе о деятельности Минобороны. Кроме того, он высказывался против военной операции на Украине и «активно взаимодействовал с иностранными структурами».
Школу «Возрождение» внесли в реестр иноагентов за призывы к борьбе с действующей государственной властью России и изменению конституционного строя.
«Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств», — добавили в Минюсте.