Рижский вокзал в Москве закроется на полгода

«Появится новая современная инфраструктура, построенная по стандартам московского транспорта, а пересадки между диаметрами будут занимать всего несколько минут. Также у пассажиров появится возможность пересесть на Большую кольцевую линию и Калужско-Рижскую линию метро», — пообещали в Дептрансе.