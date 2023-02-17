Рижский вокзал в Москве закроется на полгода

Рижский вокзал в Москве закроется с 1 марта на полгода. За это время предполагается модернизировать здания вокзала и построить транспорто-пересадочный узел, сообщил Дептранс столицы.
Вокзал перестанет работать на посадку и высадку пассажиров, а «ласточки» по маршруту Москва — Муравьево начнут следовать с Курского вокзала. Часть пригородных поездов будет следовать до Курского вокзала, другая — до станции «Стрешнево» московского центрального диаметра D2.
Вновь Рижский вокзал откроется только осенью, точная дата не сообщается. Предполагается, что после завершения работ на ТПУ «Рижская» смогут останавливаться поезда московских центральных диаметров D2, D3 и D4.
«Появится новая современная инфраструктура, построенная по стандартам московского транспорта, а пересадки между диаметрами будут занимать всего несколько минут. Также у пассажиров появится возможность пересесть на Большую кольцевую линию и Калужско-Рижскую линию метро», — пообещали в Дептрансе.