Книга канадского пенсионера возглавила список бестселлеров благодаря тиктоку его дочери

Книга 74-летнего канадца Ллойда Ричардса возглавила список бестселлеров на Amazon. Все благодаря трогательному тиктоку его дочери.
Ричардс издал свой дебютный роман «Каменные девы» в 2012 году, но с тех пор было продано лишь несколько десятков копий, сообщает CBC. Работал над книгой канадец в течение 14 лет — по вечерам и в выходные, между работой юристом и временем, проведенным с детьми.
Дочери Ричардса пришла идея продвигать книгу в тиктоке после того, как отец закончил свой второй роман. Так 40-летняя Маргарита Ричардс хотела отблагодарить папу за заботу, которую он проявлял к ней в детстве.
«Мне очень повезло, потому что у меня были друзья без отцов. А у меня был не просто папа, а добрый, чуткий и поддерживающий папа, который заставил меня чувствовать себя любимой», — пояснила девушка.
Она записала и выложила 12-секундное видео в тикток несколько месяцев назад, и сейчас у него более 44 млн просмотров и около 10 млн лайков.
Успех ролика принес «Каменным девам» небывалые продажи. На Amazon они смогли обойти мемуары принца Гарри «Запасной», новое произведение создателя комиксов Билла Уоттерсона, книгу эксперта по мотивации Клира Джеймса и еще множество популярных книг.
Маргарита объясняет успех тиктока природным обаянием и искренностью ее отца. По словам девушки, ролик отражает ее воспоминания из детства, когда отец сидел за письменным столом и печатал на старом компьютере с массивным бежевым монитором.
Сам Ричардс, комментируя невероятную популярность его книги, заявил: «Я просто не могу в это поверить. Я так взволнован. Это просто невероятно. Всем этим я обязан дочери».