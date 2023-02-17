Книга канадского пенсионера возглавила список бестселлеров благодаря тиктоку его дочери

Ричардс издал свой дебютный роман «Каменные девы» в 2012 году, но с тех пор было продано лишь несколько десятков копий, сообщает CBC. Работал над книгой канадец в течение 14 лет — по вечерам и в выходные, между работой юристом и временем, проведенным с детьми.