Зои Салдана получила главную роль в фильме братьев Руссо «Блеф»

Американо-доминиканская актриса Зои Салдана, известная по фильмам «Аватар» и «Коломбиана», сыграет главную роль в фильме «Блеф», который продюсируют Энтони и Джо Руссо. Об этом сообщил Deadline.
Действие картины развернется в XIX веке на Карибах. Салдана предстанет в образе женщины-пирата, которая отошла от дел. Однако прошлое, согласно сюжету, не отпускает героиню — и ей приходится защищать свою семью.
Ранее братья Руссо уже сотрудничали с Салданой. Актриса снималась в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Также она работала ранее с режиссером «Блефа» — кайманским кинематографистом Фрэнком Флауэрсом («Гавань»).
Сценарий ленты, которая описывается как экшн о выживании, Флауэрс написал вместе с Джо Балларини («Руководство для нянь: Как поймать монстра», «My Little Pony в кино»). Когда начнутся съемки фильма, пока неизвестно.
«Для Зои и меня, как людей родом с Карибов, „Блеф“ — это шанс объединить культуру и аутентичность с брендом мирового класса AGBO, экшном кинотеатрального уровня и создать фильм, который зрители никогда не видели», — заявил Флауэрс.