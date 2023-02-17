Роскомнадзор готов рассмотреть полную блокировку Twitch

Роскомнадзор готов обсуждать полную или частичную блокировку Twitch в России. Об этом сказал представитель ведомства Евгений Зайцев на круглом столе «Размещение блогерами незаконной рекламы как социальная угроза» в Общественной палате России.
«Сейчас говорили о том, что необходимо привлечь Twitch к более серьезной ответственности и принять более серьезные меры к нему в виде либо блокировки полной, либо блокировки частичной. Но мы на самом деле услышали это. Мы готовы это обсуждать», — цитирует его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению Зайцева, к вопросу блокировки нужно подходить взвешенно, оценивая возможные риски, которые существуют и для российских блогеров.
В апреле Twitch заблокировал несколько аккаунтов после доклада американской НКО Tech Transparency Project. В нем говорилось о распространении на платформе дезинформации о кризисе на Украине, включая американские биолаборатории и необходимость «денацификации» страны.
РКН, в свою очередь, несколько раз штрафовал Twitch за неудаление противоправного контента, общая сумма взысканий составила 21 млн рублей. В январе платформа получила штраф за трансляцию интервью с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, где российское ведомство усмотрело фейки о спецоперации.
В июле Роскомнадзор обязал поисковики маркировать Twitch как нарушителя закона, поскольку сервис не удаляет информацию о боевых действиях на территории Украины, которую ведомство считает недостоверной.