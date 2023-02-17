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Глава СЖР: цель пропаганды — сохранить покой, и российская пропаганда «работает четко»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:15

Российская пропаганда «работает четко» и хорошо доносит позицию руководства страны. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на лекции в екатеринбургском УрФУ.

«Есть своя пропаганда, а есть чужая, задача чужой — нарушить покой нашего государства, задача нашей пропаганды — сохранить покой в стране. Соответственно, по всем оценкам, даже закрытым подсчетам социологов, наша пропаганда работает четко, люди смотрят, читают, слушают и понимают позицию руководства страны», — цитирует его слова It’s My City.

Соловьев считает, что сейчас можно говорить обо всем, но нужно «сдерживать себя набором моральных установок» или же прибегать к «эзопову языку». «Мы всегда должны понимать, что для нас, как и для врачей, важно не навредить. В целом сказать можно обо всем, но не всегда прямо, есть такой вариант, как эзопов язык», — отметил он.

Соловьев также раскритиковал порядок включения журналистов и СМИ в списки иноагентов. «У каждого должно быть право на ошибку: если СМИ или человек в чем‑то замечены, то нужно решать это через суд», — пояснил он.

«Большинство „иноагентов“ сейчас за рубежом. Мы читаем всех коллег, даже тех, кто работает против своей страны», — добавил глава СЖР.

На этой же лекции он сказал, что союз будет добиваться отмены наказаний за фейки и дискредитацию Российской армии, но уже после завершения военной операции на Украине. Сейчас, по его мнению, такие меры нужны, поскольку они помогают России «бороться в информационной войне».

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