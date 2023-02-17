Соловьев считает, что сейчас можно говорить обо всем, но нужно «сдерживать себя набором моральных установок» или же прибегать к «эзопову языку». «Мы всегда должны понимать, что для нас, как и для врачей, важно не навредить. В целом сказать можно обо всем, но не всегда прямо, есть такой вариант, как эзопов язык», — отметил он.