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«Победа» запустит рейсы из российских регионов в Анталью

Виктория Шанина
Сегодня в 16:51

Летом 2023 года российский лоукостер «Победа» будет летать из семи регионов в турецкую Анталью. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

С июня дважды в неделю будут выполняться полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа, из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре.

Продажа билетов уже открыта. Тарифы на рейсах «Победы» из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда начинаются от 15 120 рублей в одну сторону. Из Махачкалы — от 13 280 рублей, из Владикавказа — от 10 080 рублей.

В настоящее время «Победа» выполняет рейсы в Анталью исключительно из Москвы.

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Ассоциация туроператоров России
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