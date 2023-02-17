«Победа» запустит рейсы из российских регионов в Анталью

Летом 2023 года российский лоукостер «Победа» будет летать из семи регионов в турецкую Анталью. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
С июня дважды в неделю будут выполняться полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа, из Перми и Махачкалы — три раза в неделю, из Казани — четыре.
Продажа билетов уже открыта. Тарифы на рейсах «Победы» из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Казани и Волгограда начинаются от 15 120 рублей в одну сторону. Из Махачкалы — от 13 280 рублей, из Владикавказа — от 10 080 рублей.
В настоящее время «Победа» выполняет рейсы в Анталью исключительно из Москвы.
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