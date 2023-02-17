VK Fest в этом году продлится месяц и охватит пять городов

VK Fest-2023 продлится месяц и пройдет в пяти городах, сообщили «Афише Daily» организаторы.
17 июня фестиваль стартует во Владивостоке, 24 июня — в Новосибирске, 1 и 2 июля действие развернется в петербургском парке 300-летия, 8 июля — в поселке Сириус под Сочи, 15 и 16 июля — в московском парке Горького.
В Новосибирске и Владивостоке VK Fest пройдет впервые. Площадки проведения в этих городах станут известны позже.
«Анонсируя VK Fest-2023 сразу в пяти городах России, мы делаем следующий шаг — выходим за пределы столиц и одного летнего уик-энда. Теперь мы надеемся завоевать сердца Сибири и Дальнего Востока», — отметили организаторы.
Лайнап этого года пока неизвестен. В прошлом году фест прошел в трех городах и собрал 175 тыс. гостей. На сцену поднимались Баста, Anna Asti, Егор Крид, Елка, «Звери», Клава Кока, L’One, The Hatters и другие.