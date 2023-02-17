Реклама
Новости

С сентября во всех школах России появятся советники по воспитанию

Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

Со следующего учебного года в школах всех российских регионов появится должность советника по воспитанию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

По словам Кравцова, советники по воспитанию будут получать федеральную доплату.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями впервые появилась в российских школах 1 марта 2021 года. На тот момент это был пилотный проект, поэтому советники начали работать только в 10 регионах страны.

С 1 сентября 2022 года к проекту присоединились школы еще 35 регионов. Более 17,5 тыс. советников по воспитанию приступили к работе.

расскажите друзьям
теги
Минпросвещения России
люди
Сергей Кравцов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»