С сентября во всех школах России появятся советники по воспитанию

Со следующего учебного года в школах всех российских регионов появится должность советника по воспитанию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
По словам Кравцова, советники по воспитанию будут получать федеральную доплату.
Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями впервые появилась в российских школах 1 марта 2021 года. На тот момент это был пилотный проект, поэтому советники начали работать только в 10 регионах страны.
С 1 сентября 2022 года к проекту присоединились школы еще 35 регионов. Более 17,5 тыс. советников по воспитанию приступили к работе.