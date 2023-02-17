Благотворительная организация «Ночлежка» вместе с изданиями «Афиша Daily», «Горящая изба» и «Верстка» запустила конкурс для журналистов «Есть проблема». Авторам предложено обратить внимание на проблему бездомности в России.
Конкурс будет проходить с 17 февраля по 27 марта. Всего в нем три номинации: «Человеческая история», «Женская бездомность», «Человек и система». Лучшие работы из первой категории будут опубликованы в «Афише Daily», из второй — на «Горящей избе», из третьей — на «Верстке».
Важное условие: все редакции оставляют за собой право редактировать материалы победителей.
Номинация «Человеческая история»
«Афиша Daily»
«Для нас важно, чтобы в центре была не бездомность сама по себе, а человек, у которого в жизни был или есть и такой опыт, но были и другие события — плохие и хорошие, — о которых можно рассказать. Нам нужны интересные необычные герои и глубокие интервью, в которых есть цельный сюжет: завязка, развитие сюжета, развязка. Мы бы хотели, чтобы участники раскрыли мотивацию героя, его уникальный опыт и выводы, которые он благодаря нему сделал. Это может быть как интервью, так и рассказ от лица автора с вкраплениями цитат. У вас может быть один герой, а может быть несколько, если вам покажется это нужным и оправданным тематически. Мы советуем вам редактировать речь героев таким образом, чтобы она была понятной, в ней не было повторов, а читать ее было легко».
Объем: от 10 тыс. до 20 тыс. знаков с пробелами.
Номинация «Женская бездомность»
«Горящая изба»
«В тексте нам важны три пункта. Первый: материал должен опираться на авторитетные источники. Это могут быть исследования, опросы, анализы, важно указать ссылки. Также источниками могут быть эксперты, которые разбираются в проблеме, или герои, пережившие подходящий опыт. Второй: текст сохраняет доброжелательный тон. Нам важно не обвинять героев, не оставлять резких высказываний, которые могут задеть чувства читателей. Третий: важно, чтобы текст сохранял четкую структуру и простой язык без канцеляритов. Его должно быть легко читать».
Объем: идеальное количество знаков — 15 тыс., максимальное — 20 тыс.
Номинация «Человек и система»
«Верстка»
«Текст должен рассказывать про отношение государства и гражданского общества к проблеме бездомных людей. Важно рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются люди при попытке изменить свою жизнь, как им помогает или мешает государство. Будет плюсом, если вы добавите статистические данные, мнения экспертов и их взгляд на сложившуюся практику помощи бездомным».
Объем: от 10 тыс. до 20 тыс. знаков
Адрес для текстов: Letters@homeless.ru. Их необходимо отправить в виде ссылки на гугл-документ — доступ к его содержанию должен быть открыт. В теле письма укажите ваше имя и расскажите, чем занимаетесь. Победители будут объявлены 27 марта, материалы появятся на сайтах изданий до 15 апреля.
Чтобы дать участникам фактуру для будущих текстов, команда «Ночлежки» запустила телеграм-бот «Есть проблема». Он способен ответить на вопросы, окружающие тему бездомности. Например, как считать бездомных и для чего? Почему бездомному сложно получить паспорт? Нужно ли закрепить понятие «бездомный» в законе?
Для всех желающих участвовать в конкурсе специалисты «Ночлежки» проведут онлайн-лекцию. Она будет посвящена тому, как пользоваться ботом. Дата — 20 февраля.