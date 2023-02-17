«Для нас важно, чтобы в центре была не бездомность сама по себе, а человек, у которого в жизни был или есть и такой опыт, но были и другие события — плохие и хорошие, — о которых можно рассказать. Нам нужны интересные необычные герои и глубокие интервью, в которых есть цельный сюжет: завязка, развитие сюжета, развязка. Мы бы хотели, чтобы участники раскрыли мотивацию героя, его уникальный опыт и выводы, которые он благодаря нему сделал. Это может быть как интервью, так и рассказ от лица автора с вкраплениями цитат. У вас может быть один герой, а может быть несколько, если вам покажется это нужным и оправданным тематически. Мы советуем вам редактировать речь героев таким образом, чтобы она была понятной, в ней не было повторов, а читать ее было легко».