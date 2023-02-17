Минкультуры не получало заявку на проведение «Кинотавра» в 2023 году

Соответствующий запрос в пресс-службу ведомства агентство направило после статьи издания «Бюллетень кинопрокатчика» о том, что Минкультуры не намерено продолжать поддержку «Кинотавра». Министерство якобы решило отказаться от идеи вернуть сочинский киносмотр в изначальном формате, а также финансировать мероприятие из бюджета.