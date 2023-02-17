Минкультуры не получало заявку на проведение «Кинотавра» в 2023 году

Минкультуры не получало заявку на проведение кинофестиваля «Кинотавр» в 2023 году, поэтому мероприятие не состоится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Соответствующий запрос в пресс-службу ведомства агентство направило после статьи издания «Бюллетень кинопрокатчика» о том, что Минкультуры не намерено продолжать поддержку «Кинотавра». Министерство якобы решило отказаться от идеи вернуть сочинский киносмотр в изначальном формате, а также финансировать мероприятие из бюджета.
В министерстве отказ от поддержки «Кинотавра» отрицают. «Решение о проведении фестиваля „Кинотавр“ и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля», — сказали в пресс-службе.
Минкультуры пообещало создать альтернативный кинофестиваль. Эксперты уже рассмотрели 142 заявки на проведение подобных мероприятий.
«Особое внимание уделялось роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов», — говорится в сообщении.
Фестиваль «Кинотавр» ежегодно проводился в Сочи с 1990 года. В 2022-м смотр кинокартин, запланированный изначально на осень, также не состоялся.