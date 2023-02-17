Издатель Voice сменил рекламу западного люкса на российские, турецкие и иранские бренды

Согласно исследованию Йельской школы менеджмента, после начала боевых действий на территории Украины Россию покинули или сократили в ней свою деятельность более 1000 компаний. Это повлияло и на рынок рекламы: по итогам третьего квартала прошлого года в десятке крупнейших рекламодателей на российском ТВ и в интернете почти не осталось иностранных компаний. В лидерах по рекламным бюджетам — «Сбер», Ozon и «Вкусно — и точка».