Издатель Voice сменил рекламу западного люкса на российские, турецкие и иранские бренды

Издатели журналов в России сменили западных рекламодателей на российские компании из госсектора, финтеха, телекома, банков и недвижимости. Об этом в интервью РБК рассказала гендиректор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина.
Independent Media принадлежат права на выпуск изданий Voice (экс-Cosmopolitan), «Правила жизни» (экс-Esquire), Men Today (экс Men’s Health), TechInsider (экс «Популярная механика») и «Новый очаг» (экс «Домашний очаг»).
По словам Весниной, до начала военной операции на Украине 80% рекламодателей Independent Media в России представляли западные компании, в том числе из сегмента тяжелого люкса, фэшн и бьюти. Они массово покинули рынок на фоне санкций и боевых действий.
Сейчас, отмечает глава медиахолдинга, 65% их рекламодателей — российские компании, включая «Газпром», «Росатом», «Тинькофф», «Сбер», «Авито» и «Яндекс». Есть и иностранные — китайские, турецкие и другие — рекламодатели. «Прорабатываем фэшн-рекламодателей из Ирана», — сказала она, не раскрыв партнеров.
Осталось лишь немного рекламы западных брендов. «В каких‑то случаях вообще сложно определить, западный или российский это бюджет, так как достаточно многие компании переобулись», — поясняет Веснина.
Она надеется, что рынок изменится и западные рекламодатели захотят вернуться: «Нам почти никто не сказал „прощайте“, никто категорично не захлопнул дверь. Особенно те, с которыми мы активно работали в сегменте фэшн».
Согласно исследованию Йельской школы менеджмента, после начала боевых действий на территории Украины Россию покинули или сократили в ней свою деятельность более 1000 компаний. Это повлияло и на рынок рекламы: по итогам третьего квартала прошлого года в десятке крупнейших рекламодателей на российском ТВ и в интернете почти не осталось иностранных компаний. В лидерах по рекламным бюджетам — «Сбер», Ozon и «Вкусно — и точка».