В Госдуме предложили запретить продажу украинских конфет Roshen и Konti

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил запретить продажу ряда товаров, произведенных на Украине. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале депутата.
Гусев перечислил продукты, которые, по его мнению, нужно запретить. Это водка марок Nemiroff, «Первак», «Хортица» и «Мороша», конфеты Roshen, Konti, Bonjour и другие.
Депутат отмечает, что перечисленные товары можно найти на российских маркетплейсах, а владельцы этих брендов — украинские компании и бизнесмены.
«Владельцы этих компаний платят налоги в украинский бюджет, из которого финансируются ВСУ. А иногда открыто спонсируют украинских боевиков», — пишет Гусев.
Таким образом на деньги россиян закупается оружие, которое направлено против них же, утверждает депутат.
Гусев предложил запретить продажу украинских товаров в думском комитете по контролю, а также отправил запрос директору Федеральной службы по финансовому мониторингу.