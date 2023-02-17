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С 1 марта водителям электрокаров разрешат бесплатно ездить по платным дорогам

Виктория Шанина
Сегодня в 11:33

По поручению зампреда правительства Андрея Белоусова с 1 марта Минэкономики и «Автодор» запускают эксперимент по бесплатному пропуску водителей на электрических автомобилях на платные дороги. Об этом пишет «Коммерсант».

Проезжать бесплатно электрокары смогу только по федеральным трассам. Речь идет о платных дорогах «Автодора» (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), а также об участках М-11 15–58 километр (оператор — «Северо-Западная концессионная компания»; СЗКК) и обходе Одинцово (оператор — ООО «Новое качество дорог»).

Для этого нужно будет приобрести или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass в офисе поддержки ООО «Автодор — Платные дороги». В случае установления транспордера на обычный автомобиль оплата спишется, а устройство заберут.

Чтобы получить транспондер, необходимо будет предоставить документы, которые подтвердят, что автомобиль оснащен только электрическим двигателем. А если у автовладельца уже есть T-pass, его нужно будет просто предоставить в офис.

В Минэкономики подсчитали, что владельцы электрокаров смогут сэкономить в среднем 2000 рублей при поездке в рабочий день из Москвы в Петербург по М-11 и 1920 рублей — из столицы в Ростов-на-Дону по М-4.

Эксперимент продлится до конца года. Если он пройдет успешно, Минэкономики, Минтранс и Минфин подготовят поправки к закону «Об автомобильных дорогах», по которым электротранспорту будет разрешен бесплатный проезд по всем платным дорогам.

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