Independent Media планирует запустить печатную версию The Symbol в 2023 году

Медиахолдинг Independent Media планирует запустить печатную версию электронного издания The Symbol — это новое название журнала Harper’s Bazaar в России после отзыва лицензии со стороны американской компании Hearst. Об этом заявила гендиректор холдинга Наталья Веснина.
Запуск намечен на 2023 год. Кроме того, Веснина указала: «У нас запланировано не менее шести номеров каждого бренда».
Она не привела подробностей, однако Independent Media принадлежат права на выпуск изданий Voice (экс-Cosmopolitan), «Правила жизни» (экс-Esquire), Men Today (экс-Men’s Health), TechInsider (экс-«Популярная механика») и «Новый очаг» (экс-«Домашний очаг»).
Тиражи корректироваться не будут. На перезапуск у компании было 5-6 недель — в течение этого времени были урегулированы основные юридические, организационные и технические вопросы.
В процессе выбора названий для новых брендов Independent Media зарегистрировал 120 доменов — они проходили проверку на наличие компаний с похожими названиями, юридическую чистоту, репутационные риски и «поисковый хвост», рассказала Веснина.
Она заявила: «Если хотя бы один критерий нас не устраивал, название не проходило. Например, нам нравились Rocket Science или „Дело техники“ для „Популярной механики“, но уже были компании с таким названием».
Также глава Independent Media сообщила, что компания планирует вывести новые собственные бренды на иностранные рынки. По ее словам, переговоры ведутся с рядом потенциальных партнеров в «близких к России странах». Детали пока не раскрываются.