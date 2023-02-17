Beach House анонсировали выпуск мини-альбома «Become»

Американский дрим-поп-дуэт Beach House анонсировал выпуск мини-альбома «Become» — в него войдет материал, который не попал в состав четырехчастной пластинки «Once Twice Melody».
Участники группы Виктория Легран и Алекс Скалли заявили: «Нам казалось, они [композиции] не вписываются в „Once Twice Melody“, но позже мы поняли, что все они существуют в собственном маленьком мире. Для нас они грязноватые, довольно пространные. <…> Это не совсем то, куда мы сейчас движемся. Но в этом месте мы определенно были. Надеемся, вам понравятся эти песни».
Треклист «Become» выглядит так:
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1. «American Daughter»
2. «Devil’s Pool»
3. «Holiday House»
4. «Black Magic»
5. «Become»
Альбом «Once Twice Melody» начал выходить последовательно с осени 2021 года и окончательно оформился в виде полноценного релиза 18 февраля 2022-го. В составе четырех глав — 18 треков. Небольшие выдержки из отзывов на пластинку — здесь.