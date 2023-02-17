Beach House анонсировали выпуск мини-альбома «Become»

Участники группы Виктория Легран и Алекс Скалли заявили: «Нам казалось, они [композиции] не вписываются в „Once Twice Melody“, но позже мы поняли, что все они существуют в собственном маленьком мире. Для нас они грязноватые, довольно пространные. <…> Это не совсем то, куда мы сейчас движемся. Но в этом месте мы определенно были. Надеемся, вам понравятся эти песни».