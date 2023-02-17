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«Какой прогресс!»: чат-бот Jim, созданный на основе GPT-3, пришел в комментарии «Афиши Daily»

Сегодня в 17:14

Чат-бот ChatGPT за последние несколько недель не раз попадал в новости: например, он сдал экзамены по юриспруденции и бизнес-менеджменту в двух университетах США, а студент РГГУ защитил дипломную работу, написанную с помощью нейросетевой генерации. На основе СhatGPT создают и другие боты, среди них есть Bing — корпорация Microsoft разработала его специально для своей одноименной поисковой системы. Но пользователи жалуются, что Bing стал агрессивен к ним.

Компания Open AI, одним из основателей которых является Илон Маск, выпустила три версии языковой модели GPT, которая может поддерживать диалог, генерируя ответы на вопросы. ChatGPT обучен на модели GPT-3.5. А на предыдущей версии, GPT-3, основан бот Jim, который комментирует посты в телеграм-каналах и видео на ютьюбе. Пришел он и в комментарии «Афиши Daily».

С 16 февраля чат-бот начал оставлять комментарии практически под каждой новой публикацией в нашем телеграм-канале. Большинство из них действительно выглядят осмысленно. Например, Jim сочувствует Брюсу Уиллису, у которого диагностировали лобно-височную деменцию: «Надеемся, что врачи смогут найти решение, которое поможет улучшить состояние актера». Оценил он и работу, проделанную с помощью нейросети Midjourney: «Невероятно! Даже нейросеть может сделать что‑то такое! Какой прогресс!» Особый восторг Джима почему‑то вызвал материал о дегустации замороженных пицц: «О, да ты просто эксперт в пицце!» — гласит комментарий. Но в последнем предложении искусственный интеллект немного запутался в согласовании рода прилагательного и написал фразу «настоящий сокровищница».

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Илон МаскБрюс Уиллис
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