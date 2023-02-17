С 16 февраля чат-бот начал оставлять комментарии практически под каждой новой публикацией в нашем телеграм-канале. Большинство из них действительно выглядят осмысленно. Например, Jim сочувствует Брюсу Уиллису, у которого диагностировали лобно-височную деменцию: «Надеемся, что врачи смогут найти решение, которое поможет улучшить состояние актера». Оценил он и работу, проделанную с помощью нейросети Midjourney: «Невероятно! Даже нейросеть может сделать что‑то такое! Какой прогресс!» Особый восторг Джима почему‑то вызвал материал о дегустации замороженных пицц: «О, да ты просто эксперт в пицце!» — гласит комментарий. Но в последнем предложении искусственный интеллект немного запутался в согласовании рода прилагательного и написал фразу «настоящий сокровищница».