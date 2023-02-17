Стивен Кинг, Федор Достоевский и Агата Кристи стали самыми издаваемыми в России авторами в 2022 году

Российская книжная палата, которая, помимо прочего, ведет статистический учет выпускаемых в России книг, опубликовала список наиболее издаваемых в стране авторов. Он доступен на сайте организации.
Первая десятка перечня выглядит так:
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1. Стивен Кинг (1,3 млн экземпляров)
2. Федор Достоевский (916,2 тыс. экземпляров)
3. Агата Кристи (848 тыс. экземпляров)
4. Эрих Мария Ремарк (718 тыс. экземпляров)
5. Джордж Оруэлл (693,5 тыс. экземпляров)
6. Дарья Донцова (543,5 тыс. экземпляров)
7. Джейн Остен (509 тыс. экземпляров)
8. Михаил Булгаков (505,2 тыс. экземпляров)
9. Нора Сакавич (500 тыс. экземпляров)
10. Луиза Мэй Олкотт (468,5 тыс. экземпляров)
Всего в 2022-м в России было выпущено 108 тысяч книг и брошюр — на 0,3% меньше, чем годом ранее. Общий тираж вырос на 0,8% (392,4 млн экземпляров, из которых книги составляют 310,3 млн).
Первое место по числу выпущенных книг — у издательской группы «Эксмо-АСТ». Далее следуют «Просвещение», «Азбука-Аттикус» и петербургское издательство «Лань». Лидерство по общему тиражу при этом — у «Просвещения».