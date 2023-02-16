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Дизайнер и художник создали игрушки типичных посетителей выставок

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:33

Дизайнер Nidgus и художник Сергей Рожкин представили в инстаграме* фигурки-представителей современного искусства. Всего игрушек девять, среди них — студентка-искусствоведка, мужчина в шарфе и владелица галереи.

«Интересен тот момент, что при желании уйти от прошлых стереотипов о совриске [современное искусство], придав персонажам реалистичность, мы сталкивались с появлением новых стереотипов», — отметил Nidgus. В комментариях заметили, что среди игрушек не хватает напившегося журналиста.

Ранее Nidgus создавал фигурки типичных посетителей тренажерных залов, компаньонов, финансового аналитика и типичных москвичей.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.

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