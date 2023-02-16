Дизайнер и художник создали игрушки типичных посетителей выставок

«Интересен тот момент, что при желании уйти от прошлых стереотипов о совриске [современное искусство], придав персонажам реалистичность, мы сталкивались с появлением новых стереотипов», — отметил Nidgus. В комментариях заметили, что среди игрушек не хватает напившегося журналиста.