Реклама
Новости

Сьюзен Воджицки покинула пост гендиректора YouTube после 9 лет руководства

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:49

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки покинула свой пост, который занимала 9 лет. В своем блоге она сказала, что планирует посвятить свое время семье, здоровью и личным проектам.

«Для меня настало подходящее время, и я чувствую, что могу это сделать, потому что у нас на YouTube работает невероятная команда руководителей. <…> Пользователи YouTube, с которыми мне посчастливилось работать, вы так много сделали за эти годы, чтобы сделать платформу лучше», — написала Воджицки.

Ее место займет нынешний директор по продукту Нил Мохан. Он же станет старшим вице-президентом. Воджицки поможет обустроиться преемнику на новом месте.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»