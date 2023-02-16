Сьюзен Воджицки покинула пост гендиректора YouTube после 9 лет руководства

«Для меня настало подходящее время, и я чувствую, что могу это сделать, потому что у нас на YouTube работает невероятная команда руководителей. <…> Пользователи YouTube, с которыми мне посчастливилось работать, вы так много сделали за эти годы, чтобы сделать платформу лучше», — написала Воджицки.