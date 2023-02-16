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Глава МВД России уволил двух полковников за отказ в убежище русскоязычному блогеру из Латвии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:56

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных Татьяну Дмитриеву. Официальная причина — «формальный подход к рассмотрению заявлений граждан», сообщается в телеграм-канале ведомства.

Русскоязычный блогер Сергей Васильев (его также обозначают как писателя и публициста) «был вынужден» уехать из Латвии из‑за уголовного преследованиея в ряде государств (каких, не уточняется). Его решение связано с «активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса», пишет МВД.

В Москве Васильев попросил временное убежище, но ему отказали. В ходе последующей проверки выяснилось, что Дудник и Дмитриева рассмотрели его заявление «поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания».

Решение с отказом в отношении Васильева аннулировали. «В ближайшее время вопрос предоставления заявителю временного убежища на территории Российской Федерации будет решен положительно», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Владимир КолокольцевИгорь ДудникТатьяна ДмитриеваСергей ВасильевИрина Волк
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