Глава МВД России уволил двух полковников за отказ в убежище русскоязычному блогеру из Латвии

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных Татьяну Дмитриеву. Официальная причина — «формальный подход к рассмотрению заявлений граждан», сообщается в телеграм-канале ведомства.
Русскоязычный блогер Сергей Васильев (его также обозначают как писателя и публициста) «был вынужден» уехать из Латвии из‑за уголовного преследованиея в ряде государств (каких, не уточняется). Его решение связано с «активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса», пишет МВД.
В Москве Васильев попросил временное убежище, но ему отказали. В ходе последующей проверки выяснилось, что Дудник и Дмитриева рассмотрели его заявление «поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания».
Решение с отказом в отношении Васильева аннулировали. «В ближайшее время вопрос предоставления заявителю временного убежища на территории Российской Федерации будет решен положительно», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.