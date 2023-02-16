Глава МВД России уволил двух полковников за отказ в убежище русскоязычному блогеру из Латвии

В Москве Васильев попросил временное убежище, но ему отказали. В ходе последующей проверки выяснилось, что Дудник и Дмитриева рассмотрели его заявление «поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания».