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Запрет на иностранные слова, киноадаптация «Как приручить дракона» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:16
Новости
В России запретят иностранные слова на госуровне. Кроме тех, у которых нет аналогов в русском
Новости
Союз журналистов России будет настаивать на отмене наказаний за фейки и дискредитацию армии
Новости
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Новости
Американке, выгуливавшей теленка на Красной площади, запретили на 40 лет въезд в Россию
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