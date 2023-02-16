Запрет на иностранные слова, киноадаптация «Как приручить дракона» и другие новости дня

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В России запретят иностранные слова на госуровне. Кроме тех, у которых нет аналогов в русском
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АП направила в регионы методички по проведению акции, приуроченной к годовщине военной спецоперации
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