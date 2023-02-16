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18 февраля «Марсель» представит свой новый мини-альбом «Принципы» в клубе «16 тонн»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:53

Петербургская группа «Марсель» выпустила мини-альбом «Принципы», куда вошли написанные солистом группы за последние полтора года синглы. В феврале и марте пройдут презентации релиза в Москве и Петербурге.

«Этот альбом о том, что происходит сейчас в мире, и одновременно о том, что происходит сейчас в моем сердце. Он о том, каких принципов придерживаемся мы, в первую очередь группа „Марсель“. И это не какие‑то выдуманные вещи, не какие‑то выстраданные вещи. Это то, что на поверхности, но о чем многие почему‑то не говорят. Но мы группа вне политики. „Марсель“ — это про человечность. В жизни самое важное — человечность, любовь и дружба», — описал «Принципы» автор всех песен Степан Ледков.

Альбом записывался вместе с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым и басистом Сашей Гавриловым из группы.

18 февраля «Марсель» презентует «Принципы» в московском клубе «16 тонн». 12 марта группа приедет с альбомом в петербургский клуб «Космонавт». Билеты — по ссылке.

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