18 февраля «Марсель» представит свой новый мини-альбом «Принципы» в клубе «16 тонн»

«Этот альбом о том, что происходит сейчас в мире, и одновременно о том, что происходит сейчас в моем сердце. Он о том, каких принципов придерживаемся мы, в первую очередь группа „Марсель“. И это не какие‑то выдуманные вещи, не какие‑то выстраданные вещи. Это то, что на поверхности, но о чем многие почему‑то не говорят. Но мы группа вне политики. „Марсель“ — это про человечность. В жизни самое важное — человечность, любовь и дружба», — описал «Принципы» автор всех песен Степан Ледков.