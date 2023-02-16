В 2022 году фрилансеры вывели из России в семь раз больше денег, чем годом ранее

Объем переводов за рубеж с учетом новых пользователей сервиса вырос еще сильнее. Общая сумма переведенных средств составила за минувший год 434,7 млн рублей, в то время как в 2021-м она достигала лишь 27,2 млн (в 16 раз меньше).