В 2022 году фрилансеры вывели из России в семь раз больше денег, чем годом ранее

В 2022 году российские фрилансеры перевели за рубеж в 6,8 раза больше денег, чем годом ранее. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные сервиса для расчета с внештатными сотрудниками Solar Staff.
По его информации, специалисты чаще всего выводили деньги на карты банков Грузии, Армении и Казахстана. Проживающие в России пользователи сервиса, которые перевели в 2021 году за границу 15 млн рублей, в 2022 перевели уже 103 млн.
Объем переводов за рубеж с учетом новых пользователей сервиса вырос еще сильнее. Общая сумма переведенных средств составила за минувший год 434,7 млн рублей, в то время как в 2021-м она достигала лишь 27,2 млн (в 16 раз меньше).
В Грузию перевели около 100 млн рублей — это на 5325% больше, чем за 2021 год. В Казахстан вывели 46,3 млн, в Армению — 43,3 млн. Также в топе популярных среди россиян стран оказались Турция и Узбекистан.
Большую часть денег переводили на зарубежные карты программисты, веб-мастера, менеджеры проектов, маркетологи и блогеры.