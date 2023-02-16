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Американке, выгуливавшей теленка на Красной площади, запретили на 40 лет въезд в Россию

Семён Гудошников
Сегодня в 17:43

Миграционная служба московской полиции запретила на 40 лет въезд в Россию американке Алисии Дей, выгуливавшей теленка на Красной площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Согласно материалам, оглашенным в суде, Дей жила в России без регистрации. Она говорила, что въехала в страну по туристической визе и не знала, что нужно зарегистрироваться.

Женщина сказала, что вылетит сегодня вечером в Стамбул. «Я просто человек, который любит животных, я хотела показать любимому теленку Москву. К сожалению, сегодня вечером уеду из России, потому что так решила миграционная служба. Я буду пробовать изменить постановление о запрете. Я не против России, наоборот, я любила ее и собиралась оставаться тут долго», — прокомментировала она.

Дей также заявила, что познакомилась в изоляторе с полицейским, к которому у нее возникли романтические чувства. «Я хочу с ним быть, у нас есть сильные чувства друг к другу, поэтому я надеюсь отменить решение о запрете на въезд в Россию. Я не умею обманывать и скрывать то, что у меня в душе. Я надеюсь, что Россия даст мне шанс вернуться», — пояснила она.

Дей с теленком задержали на Красной площади 1 февраля. По словам женщины, она купила животное на «Авито», чтобы его не съели, и решила «отвести его в такое прекрасное место», «показать ему страну».

На американку составили административные протоколы о нарушении правил митингов и о неповиновении полиции. По первому обвинению ей назначили штраф в 20 тыс. рублей, по второму — 13 суток ареста.

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