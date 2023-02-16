Американке, выгуливавшей теленка на Красной площади, запретили на 40 лет въезд в Россию

Дей также заявила, что познакомилась в изоляторе с полицейским, к которому у нее возникли романтические чувства. «Я хочу с ним быть, у нас есть сильные чувства друг к другу, поэтому я надеюсь отменить решение о запрете на въезд в Россию. Я не умею обманывать и скрывать то, что у меня в душе. Я надеюсь, что Россия даст мне шанс вернуться», — пояснила она.