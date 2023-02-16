Готовится экранизация видеоигры Payday

Генеральный директор Stockholm Syndrome Грег Липстон считает, что перенос Payday на экран случится в «самое идеальное время», потому что у видеоигры большая база фанатов. К тому же, считает он, достаточно взглянуть на «Одни из нас», «Ведьмака» и «Halo», которые своим успехом обязаны первоисточникам — играм.