Готовится экранизация видеоигры Payday

Шведская компания Starbreeze подписала соглашения с продюсерской компанией Stockholm Syndrome в Лос-Анджелесе по экранизации шутера Payday. Что это будет — полнометражный фильм или сериал, пока неясно.
«Payday всегда был в центре нашего внимания. Он обладает кинематографическим качеством и повествованием, которое идеально подходит для фантастической экранизации», — сказал Питер Сеттман, основатель Stockholm Syndrome.
После подписания сделки Stockholm Syndrome может выступать в качестве официального представителя IP Payday. Компания также будет искать потенциальных сценаристов и режиссеров, которые займутся проектом.
Генеральный директор Stockholm Syndrome Грег Липстон считает, что перенос Payday на экран случится в «самое идеальное время», потому что у видеоигры большая база фанатов. К тому же, считает он, достаточно взглянуть на «Одни из нас», «Ведьмака» и «Halo», которые своим успехом обязаны первоисточникам — играм.