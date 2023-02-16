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Жительницу Краснодара оштрафовали из‑за беседы с мужем в ресторане. Она критиковала спецоперацию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Ленинский районный суд Краснодара назначил штраф в размере 40 тыс. рублей местной жительнице Олесе Овчинниковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает местный портал 93.ru.

30 января Овчинникову и ее мужа Алексея задержали в одном из ресторанов. По их словам, в личной беседе девушка критиковала российскую военную спецоперацию на территории Украины. Полицию вызвал бармен, который приехал в Краснодар из Донецка, посчитав их высказывания оскорбительными.

В тот раз Овчинникову оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство. Ее мужа приговорили к 15 суткам ареста по той же статье.

Теперь суд постановил, что Овчинникова своими действиями «противопоставляла и восхваляла действия Украины, тем самым дискредитируя ВС РФ и ее граждан».

Адвокат женщины Алексей Аванесян полагает, что доказывание вины в делах о дискредитации ВС РФ в скором времени станет ограничиваться только рапортом сержантов и его незаверенной копией. «У меня как у адвоката уже давно сложилась убежденность, что у судей свой, возможно, даже секретный, УПК и КоАП РФ», — сказал он.

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Алексей Аванесян
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