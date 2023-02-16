Жительницу Краснодара оштрафовали из‑за беседы с мужем в ресторане. Она критиковала спецоперацию

Адвокат женщины Алексей Аванесян полагает, что доказывание вины в делах о дискредитации ВС РФ в скором времени станет ограничиваться только рапортом сержантов и его незаверенной копией. «У меня как у адвоката уже давно сложилась убежденность, что у судей свой, возможно, даже секретный, УПК и КоАП РФ», — сказал он.