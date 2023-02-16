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Выступления Louna в Рязани и Туле отменены. Группа выступала против военной операции

Семён Гудошников
Сегодня в 16:46

Концерты группы Louna отменили в Рязани и Туле. В последнем городе также не состоится выступление Клавы Коки. Об этом говорится в сообществе тульской площадки Concert Hall и в группе, посвященной мероприятию Louna в Рязани.

Рязанское выступление Louna было запланировано на 7 апреля, тульское — на 8 апреля. Концерт Коки должен был пройти в Туле 21 февраля. О причинах отмен не сообщается.

Ранее выступления Louna были отменены на ряде фестивалей — ярославском «Доброфесте», тверском «НашРокФесте» и «Улетай» в Удмуртии.

После начала военной операции на территории Украины Louna осудила в соцсетях боевые действия и потребовала их остановить. В июле «Фонтанка» со ссылкой на источник опубликовала список «нежелательных» в России музыкантов, в котором значилась и Louna.

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