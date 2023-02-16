Стала известна дата выхода сериала Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы»

Wink и «Кинопоиск» объявили дату релиза нового сериала Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Премьера проекта состоится 30 марта.
Сериал будет состоять из 10 эпизодов, поделенных на 3 акта. Каждый из актов будет хронологически разделен тремя годами.
Авторы «Актрис» считают, что благодаря сериалу станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми.
Главные роли в шоу исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилёв, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.