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Стала известна дата выхода сериала Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:30

Wink и «Кинопоиск» объявили дату релиза нового сериала Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой. Премьера проекта состоится 30 марта.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов, поделенных на 3 акта. Каждый из актов будет хронологически разделен тремя годами.

Авторы «Актрис» считают, что благодаря сериалу станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми.

Главные роли в шоу исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилёв, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.

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Федор БондарчукВалерий ТодоровскийПаулина АндрееваСветлана ХодченковаЕлена Николаева
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