The Sun: Warner Bros. приступила к работе над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»

О планах Warner Bros. экранизировать «Проклятое дитя» СМИ сообщали еще в августе 2016 года — вскоре после старта постановки на Вест-Энде. Планировалось, что фильм выйдет на экраны до 2020 года. Как отмечает The Sun, работа над проектом ушла на второй план из‑за того, что усилия студии были направлены на съемки спин-оффов из франшизы «Фантастические твари».