The Sun: Warner Bros. приступила к работе над фильмом «Гарри Поттер и проклятое дитя»

Warner Bros. приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники.
Картина будет основана на пьесе «Проклятое дитя», которая шла на сцене Вест-Энда с лета 2016 года. Ее решили экранизировать из‑за успеха постановки. Руководители студии обсуждают возможность превратить «Проклятое дитя» в два фильма, каждый из которых будет не менее длинным, чем спектакль.
Создатели экранизации хотят вернуть на экран главных звезд, включая Дэниела Рэдклиффа, хотя «до этого еще далеко», говорят инсайдеры. Несколько лет назад исполнитель роли Гарри Поттера говорил, что хочет дистанцироваться от своего образа в саге.
«Все, кто работает в „мире Гарри“, хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала нужно согласовать количество фильмов, переработанный сценарий и бюджет», — утверждают собеседники издания.
О планах Warner Bros. экранизировать «Проклятое дитя» СМИ сообщали еще в августе 2016 года — вскоре после старта постановки на Вест-Энде. Планировалось, что фильм выйдет на экраны до 2020 года. Как отмечает The Sun, работа над проектом ушла на второй план из‑за того, что усилия студии были направлены на съемки спин-оффов из франшизы «Фантастические твари».