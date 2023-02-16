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Вышел трейлер второй части четвертого сезона сериала «Ты»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:00

Netflix выпустил трейлер второй части четвертого сезона сериала «Ты». Его премьера состоится 9 марта.

Ролик начинается с конца первой части четвертого сезона с противостояния Джо Голдберга и убийцы Риса Монтроуза. «Мне нужен друг. Кто‑то, кто разделяет мои интересы. Кто‑то, кому я наконец-то смогу рассказать свои секреты», — произносит последний.

Трейлер заканчивается появлением жены Голдберга, которую в третьем сезоне подставили в двойном убийстве.

Сериал «Ты» основан на одноименной серии книг Кэролайн Кепнес. Это история о молодом и одиноком мужчине Джо Голдберге, который обожает книги и маниакально влюбляется в женщин, становясь опасным для них и отчасти для самого себя.

В качестве шоураннеров выступают Сера Гэмбл и Грег Берланти. В четвертом сезоне снимаются Пенн Бэджли, Тати Габриель, Шарлотта Ричи, Лукас Гейдж, Эд Спелирс, Тилли Кипер, Эми-Ли Хикман и другие.

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Грег БерлантиПенн БэджлиЛукас ГейджЭд Спелирс
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