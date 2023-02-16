АП направила в регионы методички по проведению акции, приуроченной к годовщине военной спецоперации

Администрация президента России направила в регионы рекомендации по проведению всероссийской акции «Нашим героям», которая будет прозодить с 20 по 24 февраля. Ее приурочили ко Дню защитника Отечества и годовщине российской военной спецоперации на территории Украины, узнал РБК.
Всего рекомендованных мероприятий более десятка, поделились с изданием двое собеседников. За организацию и проведению отвечают Росмолодежь совместно ст Роспатриотцентром, «Волонтерами Победы», Российским движением детей и молодежи «Движение первых», Ассоциацией волонтерских центров и другими.
Какие акции, со слов источников, рекомендуется проводить:
- «Герои нашего времени». Предполагается, что это массовая акция, в которой участники выстроятся в форме Звезды Героя и на камеру поздравят с Днем защитника Отечества. Съемку рекомендуется вести на фоне памятников и граффити, «посвященных героям Отечества и героям СВО» — о них желательно рассказать какие‑либо «важные факты».
- «Лица героев». В рамках акции на улицах российских городов нужно создать граффити «с портретами героев СВО и описанием их подвига».
- «Письма победы». Участники должны написать для военных письма и открытки «с теплыми и искренними пожеланиями».
- Мастер-классы. На них рекомендуется вязать носки и варежки, готовить окопные свечи и кисеты для военнослужащих на передовой. На кисетах должно быть вышиты фразы «Ждем с победой», «Вперед к победе», «Родному герою».
- «Спасибо нашим героям». Организация концертов в медучреждениях, вручений подарочных и продуктовых наборов, записи видеопоздравлений со словами благодарности медикам и находящимся на лечении военным.
- «Наследники победы». Встречи военных, вернувшихся из зоны боевых действий, с ветеранами Великой Отечественной войны. Часть мероприятий рекомендуется проводить в школах и с участием школьников.
- «Герои рядом». Для школьников рекомендуют провести уроки с рассказами о том, «какой подвиг совершают российские военнослужащие в рамках специальной военной операции».
- «Память поколений». Организация уборки на местах воинских захоронений и мемориальных комплексах, а также возложения цветов.
С 20 по 24 февраля федеральные власти рекомендовали региональным поздравлять ветеранов и дарить им подарки. Помимо этого, можно будет выложить в соцсетях фото или видео, на которых участники всероссийской акции «обнимают своих родных защитников Отечества — дедушек, бабушек, отцов, мам, братьев, рассказывают о них личные истории, пишут слова благодарности».
22 февраля в Лужниках запланирован митинг-концерт с участием Владимира Путина. Он состоится на следующий день после послания президента Федеральному собранию.