АП направила в регионы методички по проведению акции, приуроченной к годовщине военной спецоперации

С 20 по 24 февраля федеральные власти рекомендовали региональным поздравлять ветеранов и дарить им подарки. Помимо этого, можно будет выложить в соцсетях фото или видео, на которых участники всероссийской акции «обнимают своих родных защитников Отечества — дедушек, бабушек, отцов, мам, братьев, рассказывают о них личные истории, пишут слова благодарности».