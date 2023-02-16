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РГСУ разрешил детям мобилизованных не платить за обучение

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:16

Российский государственный социальный университет (РГСУ) освободил студентов, чьи родители мобилизованы в зону СВО, от платы за обучение и проживание в общежитии. Об этом сообщает ТАСС.

Это первый университет в стране, который ввел для детей мобилизованных такие льготы.

Специальные условия распространяются на студентов очного, очно-заочного и заочного отделений по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также студентов колледжа РГСУ. Они будут действовать до окончания периода мобилизации родителей.

21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация по указу Владимира Путина. В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизационное задание — призвать 300 тыс. призывников — выполнено.

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