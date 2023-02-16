Кольцо искали всем пляжем: предложение на берегу океана может пойти не по плану

Песчаный пляж у океана, сотни маленьких свечей, красная дорожка, большая светящаяся надпись «Marry me» («Выходи за меня замуж») — кажется, что это идеальная романтическая задумка для публичного предложения руки и сердца. Но тиктокерка @jessicacondonn стала свидетельницей момента, когда что‑то пошло не так. Она опубликовала ролик, на котором видно, что поначалу все и правда напоминает сцену из фильма: парень встает на одно колено и достает из кармана коробочку с кольцом, в толпе наблюдателей раздаются восторженные возгласы и аплодисменты. Но на видео не зря наложен трек «Streets Favorite» рэпера Capone — под звук «Oh no, oh no, оh no, no, no, no, no» в тиктоке публикуют незапланированные ситуации.
Тиктокерка переводит камеру на собравшуюся толпу, а потом показывает, что происходит на пляже: новоиспеченные жених и невеста при помощи еще нескольких человек с фонариками ищут упавшее в песок кольцо. Ролик посмотрели более двух миллионов зрителей, и в комментариях появилась главная героиня ролика, которая призналась, что ожидала увидеть это в соцсети. Судя по всему, кольцо слишком свободно сидело на пальце, и поэтому уже после первых пройденных шагов оно соскользнуло с руки на глазах сотен любопытствующих глаз. «Публичные предложения — мой самый большой кошмар», — гласит комментарий, который собрал больше всего лайков. Другие пользователи признаются, что во время просмотра видео переживали, что океанские волны попросту смоют декорации.