Кольцо искали всем пляжем: предложение на берегу океана может пойти не по плану

Песчаный пляж у океана, сотни маленьких свечей, красная дорожка, большая светящаяся надпись «Marry me» («Выходи за меня замуж») — кажется, что это идеальная романтическая задумка для публичного предложения руки и сердца. Но тиктокерка @jessicacondonn стала свидетельницей момента, когда что‑то пошло не так. Она опубликовала ролик, на котором видно, что поначалу все и правда напоминает сцену из фильма: парень встает на одно колено и достает из кармана коробочку с кольцом, в толпе наблюдателей раздаются восторженные возгласы и аплодисменты. Но на видео не зря наложен трек «Streets Favorite» рэпера Capone — под звук «Oh no, oh no, оh no, no, no, no, no» в тиктоке публикуют незапланированные ситуации.